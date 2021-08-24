Прогноз погоди на День Незалежності: синоптики попередили про дощі та грози

У вівторок, 24 серпня, на День Незалежності, в Україні переважатиме суха погода, проте на заході очікуються дощі та грози.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, також опади подекуди можливі на півночі та у Вінницькій області.