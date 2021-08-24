Прогноз погоды на День Независимости: синоптики предупредили о дождях и грозах

Во вторник, 24 августа, в День Независимости, в Украине будет преобладать сухая погода, однако на западе ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, также осадки местами возможны на севере и в Винницкой области.