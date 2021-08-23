Чотири країни ЄС заявили про гібридну атаку з боку режиму Лукашенка. Польща почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Глави урядів Естонії, Латвії, Литви та Польщі в понеділок, 23 серпня, оприлюднили спільну заяву про «гібридну атаку» з боку режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який для цього використовує нелегальних мігрантів. Водночас Варшава повідомила про початок будівництва стіни на кордоні.
У спільній заяві чотирьох країн підкреслюється, що потік нелегалів є «гібридную атакою» на Євросоюз, він «спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка».
Премʼєри Кая Каллас, Крішьяніс Каріньш, Інґріда Шимоніте та Матеуш Моравецький просять розглянути це питання ООН та Раду Безпеки організації.
«Ми закликаємо Управління Верховного комісару ООН у справах біженців зробити активні кроки для сприяння вирішенню даної ситуації, а також вимагати від Білорусі дотримання своїх міжнародних зобовʼязань», — цитує заяву Deutsche Welle.
Премʼєри також підкреслили, що їхні країни приймуть всіх біженців, які перетинають кордон, але закликали розглянути можливість введення нових обмежувальних заходів ЄС для запобігання нелегальній міграції в майбутньому. «Використання біженців та іммігрантів як зброї загрожує регіональній безпеці Європейського Союзу і є серйозним порушенням прав людини», — відзначили вони.
Водночас міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що країна на кордоні з Білоруссю встановить стіну висотою 2,5 метра. Терміни реалізації проекту він не уточнив. Раніше будівництво стіни вже почала Литва.
- На початку липня в Литві оголосили надзвичайну ситуацію через наплив нелегальних мігрантів, яких безперешкодно пропускає Білорусь (ймовірно, щоб помститися за санкції).
- З потоком мігрантів зіткнулася і Польща, яка на початку серпня посилила охорону кордону з Білоруссю.