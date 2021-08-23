Чотири країни ЄС заявили про гібридну атаку з боку режиму Лукашенка. Польща почала будівництво стіни на кордоні з Білоруссю

Глави урядів Естонії, Латвії, Литви та Польщі в понеділок, 23 серпня, оприлюднили спільну заяву про «гібридну атаку» з боку режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який для цього використовує нелегальних мігрантів. Водночас Варшава повідомила про початок будівництва стіни на кордоні.

У спільній заяві чотирьох країн підкреслюється, що потік нелегалів є «гібридную атакою» на Євросоюз, він «спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка».

Премʼєри Кая Каллас, Крішьяніс Каріньш, Інґріда Шимоніте та Матеуш Моравецький просять розглянути це питання ООН та Раду Безпеки організації.