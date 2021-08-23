Четыре страны ЕС заявили о гибридной атаке со стороны режима Лукашенко. Польша начала строить стену на границе с Беларусью

Главы правительств Эстонии, Латвии, Литвы и Польши в понедельник, 23 августа, обнародовали совместное заявление о «гибридной атаке» со стороны режима самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который для этого использует нелегальных мигрантов. Одновременно Варшава сообщила о начале строительства стены на границе.

В совместном заявлении четырех стран подчеркивается, что поток нелегалов «спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко» и является «гибридной атакой» на Евросоюз.

Премьеры Кая Каллас, Кришьянис Кариньш, Ингрида Шимоните и Матеуш Моравецкий просят ООН и Совет Безопасности организации рассмотреть этот вопрос.