«Ми можемо набагато більше, ніж світські заходи». Зеленська відкрила саміт перших леді та джентльменів

Перша леді України Олена Зеленська відкрила перший київський Саміт перших леді та джентльменів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Під час відкриття дружина українського президента заявила про необхідність створення міжнародної платформи з реалізації проєктів для поліпшення добробуту людей.

«У більшості країн інститут перших леді не має законодавчого регулювання та стратегії, він за багато років пройшов велику трансформацію... Ми на початку нового етапу. Ми можемо набагато більше, ніж світські заходи або протокольні зустрічі. Ми ще не відчули до кінця своєї сили і весь її потенціал. Ми здатні на великі справи, тож давайте розпочнемо прямо зараз», — заявила Зеленська.

За її словами, метою саміту стане обʼєднання зусиль перших леді та джентльменів для обміну досвідом та реалізації спільних проєктів для добробуту людей у всьому світі. Водночас учасники зосередяться на питаннях рівності, рівних можливостях, розвитку людини, доступу до медичних та освітніх послуг, а також безбарʼєрності.

«Ми працюємо над тим, щоб цей формат став регулярним. Я вірю в те, що він буде дієвим... Результатом саміту стане підписання відкритої декларації, яка зафіксує наші прагнення до спільних дій», — резюмувала Зеленська.