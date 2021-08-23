«Мы можем гораздо больше, чем светские мероприятия». Зеленская открыла саммит первых леди и джентльменов

Первая леди Украины Елена Зеленская открыла первый киевский саммит первых леди и джентльменов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Во время открытия супруга украинского президента заявила о необходимости создания международной платформы по реализации проектов для улучшения благосостояния людей.

«В большинстве стран институт первых леди не имеет законодательного регулирования и стратегии, он за многие годы прошел большую трансформацию... Мы в начале нового этапа. Мы можем гораздо больше, чем светские мероприятия или протокольные встречи. Мы еще не почувствовали до конца своей силы и весь ее потенциал. Мы способны на великие дела, поэтому давайте начнем прямо сейчас», — заявила Зеленская.

По ее словам, целью саммита станет объединение усилий первых леди и джентльменов для обмена опытом и реализации совместных проектов для благосостояния людей во всем мире. В то же время, участники сосредоточатся на вопросах равенства, равных возможностях, развития человека, доступа к медицинским и образовательным услугам, а также безбарьерности.

«Мы работаем над тем, чтобы этот формат стал регулярным. Я верю в то, что он будет действенным... Результатом саммита станет подписание открытой декларации, которая зафиксирует наши стремления к совместным действиям», — резюмировала Зеленская.