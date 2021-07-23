Елена Зеленская анонсировала саммит первых леди и джентльменов. Он состоится в один день с «Крымской платформой»

По инициативе супруги президента Елены Зеленской 23 августа в столице впервые состоится Киевский саммит первых леди и джентльменов. Там будут говорить о вызовах, которые стоят перед странами мира в связи с пандемией COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

«С нетерпением жду встречи. Верю, что саммит положит начало красивой традиции и новой платформе для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед нашими странами», — отметила первая леди.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что такая инициатива позволит регулярно обмениваться опытом, а также координировать усилия в осуществлении совместных проектов.

«Жены лидеров и мужья лидеров государств играют важную роль в своих странах. В то же время международное сотрудничество первых леди и джентльменов никогда не было системным. Украина взяла на себя инициативу и впервые в истории создала такую общую международную площадку», — отметил он.

В то же время, в ОП не уведомили, лидеры каких стран согласились приехать на саммит в столицу Украины.