Олена Зеленська анонсувала саміт перших леді та джентльменів. Він відбудеться в один день з «Кримською платформою»

З ініціативи дружини президента Олени Зеленської 23 серпня у столиці вперше відбудеться Київський саміт перших леді та джентльменів. Там говоритимуть про виклики, які постали перед країнами світу у зв’язку з пандемією COVID-19.
Про це повідомила пресслужба Офісу президента
«З нетерпінням чекаю на зустріч. Вірю, що саміт започаткує гарну традицію та нову платформу для обговорення актуальних викликів, які стоять перед нашими країнами», — наголосила перша леді.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що така ініціатива дасть змогу регулярно обмінюватися досвідом, а також координувати зусилля у втіленні спільних проєктів.
«Дружини лідерів і чоловіки лідерок держав відіграють важливу роль у своїх країнах. Водночас міжнародна співпраця перших леді та джентльменів ніколи не була системною. Україна взяла на себе ініціативу та вперше в історії створює такий загальний міжнародний майданчик», — зауважив він.
Водночас, в ОП не повідомили, лідери яких країн погодилися приїхати на саміт в столицю України.
- Зазначимо, що 23 у серпня у Києві відбудеться й саміт «Кримської платформи», участь у якому візьмуть представники різних країн, зокрема США. «Кримська платформа» — це новий міжнародний консультативно-комунікаційний механізм, кінцевою метою якого є деокупація Криму та його повернення під контроль України.
- «Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший — найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав. Другий — рівень глав МЗС і міністрів оборони. Третій — міжпарламентський рівень. І четвертий — рівень експертів.