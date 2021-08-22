Скорик, Ротару і Блохін. Перші нагороди «Національна легенда» від Зеленського отримали сім українців

З нагоди 30-річчя незалежності України президент Володимир Зеленський вручив перші нагороди «Національна легенда», яку він заснував в липні цього року.

Трансляція вручення велася на сторінці Офісу президента в Facebook.

«Щороку ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, які досягли вершин в галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші нагороди отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд», — заявив президент.

Нагороду отримали поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару і композитор Мирослав Скорик (посмертно).