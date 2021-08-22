Скорик, Ротару і Блохін. Перші нагороди «Національна легенда» від Зеленського отримали сім українців

З нагоди 30-річчя незалежності України президент Володимир Зеленський вручив перші нагороди «Національна легенда», яку він заснував в липні цього року.
Трансляція вручення велася на сторінці Офісу президента в Facebook.
«Щороку ми будемо відзначати наших видатних співвітчизників, які досягли вершин в галузі культури, спорту, науки. Сьогодні перші нагороди отримали сім видатних українців, сім великих імен, сім національних легенд», — заявив президент.
Нагороду отримали поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару і композитор Мирослав Скорик (посмертно).
- Нагороду «Національна легенда» вручають за особисті заслуги у становленні незалежної України, особисті заслуги у зміцненні її державності, захисті вітчизни та служінні українському народові, а також за вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоровʼя, за активну благодійну та громадську діяльність. Нагороду можуть отримати не тільки громадяни України, а й іноземці, а також особи без громадянства.