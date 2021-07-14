Зеленський заснував відзнаку «Національна легенда України»

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про встановлення відзнаки «Національна легенда України».

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Цією нагородою будуть відзначати громадян за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті та служінні народові. Також відзнаки будуть удостоєні ті, хто зробив вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я та провадить активну благодійну і громадську діяльність.

Малюнок цієї відзнаки затвердять за результатами всеукраїнського конкурсу, який має підготувати і провести уряд — до 9 серпня він має подати Зеленському його проєкт.