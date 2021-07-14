Зеленский основал награду «Национальная легенда Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении отличия «Национальная легенда Украины».

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Этой наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите и служении народу. Также награды будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность.

Рисунок этой награды утвердят по результатам всеукраинского конкурса, который должно подготовить и провести правительство — до 9 августа оно должен подать Зеленскому его проект.