Скорик, Ротару и Блохин. Первые награды «Национальная легенда» от Зеленского получили семь украинцев

По случаю 30-летия независимости Украины президент Владимир Зеленский вручил первые награды «Национальная легенда», которую он основал в июле этого года.
Трансляция вручения велась на странице Офиса президента в Facebook.
«Каждый год мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд», — заявил президент.
Награду получили поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару и композитор Мирослав Скорик (посмертно).
- Награду «Национальная легенда» вручают за личные заслуги в становлении независимой Украины, личные заслуги в укреплении ее государственности, защите родины и служении украинскому народу, а также за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, за активную благотворительную и общественную деятельность. Награду могут получить не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства.