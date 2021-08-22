Україна і Грузія взаємно визнали СOVID-сертифікати

Україна і Грузія завершили процес взаємного визнання сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу, що полегшить пересування громадян між країнами.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

«Цього року кількість українських туристів у Грузії збільшилася на 70%. Ми розглянули ті кроки, які мають бути зроблені, щоб наш товарообіг досяг 1 млрд доларів. Ми вже завершили взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію проти COVID-19, що полегшить пересування громадян Грузії до України та громадян України до Грузії», — заявив премʼєр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі за підсумками зустрічі із премʼєром України Денисом Шмигальом.