Украина и Грузия взаимно признали СOVID-сертификаты

Украина и Грузия завершили процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, что облегчит передвижение граждан между странами.
Об этом сообщается на правительственном портале.
«В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы рассмотрели те шаги, которые должны быть сделаны, чтобы наш товарооборот достиг 1 млрд долларов. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, что облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по итогам встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем.
- COVID-сертификат — это документ, который подтверждает вакцинацию, отрицательный результат ПЦР-теста или то, что человек выздоровел от коронавируса. Сертификат в Украине выдается как бумажный, так и электронный — в приложении «Дія». Сейчас COVID-сертификат в «Дія» пока доступен пользователям iOS.
- 4 августа стало известно, что Европейский Союз официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении «Дія» соответствуют европейским.