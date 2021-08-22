Украина и Грузия взаимно признали СOVID-сертификаты

Украина и Грузия завершили процесс взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, что облегчит передвижение граждан между странами.

Об этом сообщается на правительственном портале.

«В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы рассмотрели те шаги, которые должны быть сделаны, чтобы наш товарооборот достиг 1 млрд долларов. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, что облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили по итогам встречи с премьером Украины Денисом Шмыгалем.