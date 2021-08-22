Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл відмовилась від українського громадянства

Українська фігуристка, яка у 1994 році стала першою олімпійською чемпіонкою незалежної України, Оксана Баюл, відмовляється від українського громадянства.

Про це спортсменка повідомила у соціальних медіа, зазначивши, що набуває американське громадянство. Після закінчення спортивної карʼєри фігуристка переїхала жити до США, але досі зберігала українське громадянство.

«Конституція України передбачає, що в Україні дозволено лише одне громадянство. Відповідно до законодавства України, якщо громадянин України набуває громадянства іншої держави, така особа все ще визнається громадянином України у правовідносинах. Я відмовляюся від українського громадянства», — зазначила Баюл у дописі.

Причину такого рішення 43-річна фігуристка не вказала, але кілька днів тому обурювалася, що її не запросили на святкування 30-річчя Незалежності України.

«Зеленський мене не запросив на святкування 30 років Незалежності. Так, я уже давно не літаю в хмарах, але все ж дякую», — дорікнула фігуристка.

Оксана Баюл є чемпіонкою світу (1993), дворазовим призером чемпіонатів Європи (1993, 1994), дворазовою чемпіонкою України (1993, 1994) та заслуженим майстром спорту України.

Баюл переїхала жити в США у 1994 році, виступала в професіоналах. У стані алкогольного сп’яніння вона потрапила в автомобільну аварію, після чого у 1997 році їй дали умовний термін. Страждала на алкоголізм, пройшла реабілітацію. Зараз продовжує виступи та займається бізнесом, видала дві книжки англійською мовою. У 2001 році залишила катання, проте у 2005-му повернулася у професійний спорт.

Залишалася громадянкою України, маючи дозвіл на проживання в США, жила у квартирі площею майже 200 квадратних метрів на 17-му поверсі багатоповерхового будинку в Нью-Джерсі.

У 2010 році Баюл ненадовго повернулася в Україну і планувала створити школу фігурного катання. Однак уже через чотири місяці Баюл повернулася в США через конфлікт із чиновниками.

Ініціювала кілька судових позовів у США, звинувачуючи своїх агентів і спонсорів у неправильному розподілі прибутку та незаконному використанні її імені. 20 березня 2020 року апеляційний суд у США відхилив позов олімпійської чемпіонки з фігурного катання проти України на 50 мільйонів доларів.