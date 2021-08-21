Україна підтримала санкції США та Британії проти співробітників ФСБ за отруєння Навального

Україна підтримала санкції США та Великої Британії, запроваджені проти семи співробітників ФСБ Росії, які, ймовірно, причетні до отруєння опозиціонера Олексія Навального.
Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.
У МЗС нагадали, що аналогічні санкції були введені Україною проти РФ у 2014 році у зв’язку з агресією РФ проти нашої держави.
«Використання хімічної зброї як способу переслідування політичних і громадських діячів, представників національних меншин, журналістів, який системно практикується Кремлем, суперечить міжнародним зобов’язанням РФ та відповідним багатостороннім угодам у сфері нерозповсюдження, учасником яких є Російська Федерація», — йдеться у заяві.
У МЗС підкреслили, що російська влада має припинити подібну практику. «Закликаємо міжнародну спільноту вжити більш рішучих дій для попередження деструктивної діяльності Росії», — резюмували у міністерстві.
- Напередодні Велика Британія та США в річницю отруєння російського опозиціонера Олексія Навального ввела санкції проти семи співробітників ФСБ Росії, які, ймовірно, причетні до отруєння політика.
- У список санкцій потрапили оперативник-криміналіст Олексій Александров («Олексій Фролов»), співробітник ФСБ Володимир Паняєв, оперативник-криміналіст Іван Осипов («Іван Спиридонов»), голова Центру спеціальної техніки ФСБ Володимир Богданов, директор Інституту криміналістики ФСБ Кирило Васильєв, заступник директора Інституту криміналістики Станіслав Макшаков і голова Другої служби ФСБ (із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) Олексій Сєдов.