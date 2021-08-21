«Варфоломію — анафема». У Києві прихильники УПЦ МП протестували проти приїзду Вселенського патріарха

Під Верховною Радою віряни Української православної церкви Московського патріархату протестували проти візиту до Києва Вселенського патріарха Варфоломія, який прибув до України напередодні.

Про це повідомляє «Громадське».

Протести почалися ще напередодні в Борисполі, куди прибув літак із Варфоломієм. Учасники тримали в руках плакати із зображенням глави УПЦ МП Онуфрія, якого вони вважають єдиним керівником Української православної Церкви.

Біля Верховної Ради віряни збиралися зранку 21 серпня з плакатами з Онуфрієм і написами російською, українською, англійською та старословʼянською. За порядком на акції стежили багато поліцейських. В ній взяли участь приблизно півтори тисячі людей. Захід відбувся мирно й без сутичок. Приблизно о 15:00 учасники мітингу почали розходитися.