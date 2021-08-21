Суд скасував арешт майна Андрія Клюєва у справі Майдану

Шевченківський райсуд Києва скасував арешт, накладений на майно колишнього секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) та ексголови Адміністрації президента Андрія Клюєва у справі про вбивства під час протестів на Майдані.

Про це повідомляють медійний проєкт Watchers та «Українська правда».

Відповідне рішення 20 серпня ухвалила суддя Лідія Щебуняєва.

Адвокатка Марія Сініцина просила скасувати арешт на майно, вилучене під час обшуку в будинку в Козині, бо, за її словами, будівля та все майно в ньому належать батькам Клюєва, а сам він ніколи не жив там.

«На час обшуку будинок перебував у власності Петра Клюєва, який працював все життя на шахті. Там проживало подружжя Клюєвих з 2004 року. Вази, сервізи, бокали, ікони, картини, статуетки належали Петру Клюєву та його дружині Людмилі. Остання, після смерті Петра, отримала у власність все вказане майно», — заявила вона.