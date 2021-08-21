Суд отменил арест имущества Андрея Клюева по делу Майдана

Шевченковский райсуд Киева отменил арест, наложенный на имущество бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева по делу об убийствах во время протестов на Майдане.
Об этом сообщают медийный проект Watchers и «Украинская правда».
Соответствующее решение 20 августа приняла судья Лидия Щебуняева.
Адвокат Мария Синицына просила отменить арест на имущество, изъятое при обыске в доме в Козине, поскольку, по ее словам, здание и все имущество в нем принадлежат родителям Клюева, а сам он никогда не жил там.
«На время обыска дом находился в собственности Петра Клюева, который работал всю жизнь на шахте. Там проживали супруги Клюевы с 2004 года. Вазы, сервизы, бокалы, иконы, картины, статуэтки принадлежали Петру Клюеву и его жене Людмиле. Последняя, после смерти Петра, получила в собственность все указанное имущество», — заявила она.
Однако прокуратура отмечала, что арестованное имущество может стать источником возмещения убытков более 80 потерпевшим по делу, если Клюева признают виновным.
«Сейчас мы получили только вступительную и резолютивную часть решения суда, поэтому мы не знаем, по каким мотивам суд принял это решение. Когда получим полный текст, мы будем принимать меры, чтобы его обжаловать», — заявил прокурор Алексей Клименко.
По его словам, защита Клюева уже длительное время пыталась снять арест с этих вещей, однако ранее ходатайство отклоняли. В то же время Клименко отметил, что ценность вещей, с которых сняли арест, является незначительной.
Кроме этого, прокуратура считает, что Шевченковский райсуд нарушил подсудность, рассматривая это решение, поскольку его должен был рассматривать Подольский районный суд.
- Арест на имущество наложили в деле по организации разгона Майдана 30 ноября 2013 года. 4 марта 2014 года Клюев был объявлен в розыск.
- В феврале 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова, выступая с трибуны Верховной Рады, заявила, что до конца этого года Офис генпрокурора завершит следствие по основным преступлениями во время Революции достоинства, в том числе по расстрелу протестующих 20 февраля 2014 года.
- Сейчас Госбюро расследований расследует 74 уголовных дела, связанные с преступлениями в период Революции достоинства. Позже ГБР направило в суд первый обвинительный акт по специальной процедуре.
- В январе 2021 года Европейский суд по правам человека установил ряд нарушений во время разгона Майдана и заявил, что за этим стоит тогдашняя власть. Суд обнаружил признаки того, что эти нарушения были частью определенной целенаправленной стратегии власти. ЕСПЧ также установил, что официальные расследования этих событий во многих случаях были неэффективными.