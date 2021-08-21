Суд отменил арест имущества Андрея Клюева по делу Майдана

Шевченковский райсуд Киева отменил арест, наложенный на имущество бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) и экс-главы Администрации президента Андрея Клюева по делу об убийствах во время протестов на Майдане.

Об этом сообщают медийный проект Watchers и «Украинская правда».

Соответствующее решение 20 августа приняла судья Лидия Щебуняева.

Адвокат Мария Синицына просила отменить арест на имущество, изъятое при обыске в доме в Козине, поскольку, по ее словам, здание и все имущество в нем принадлежат родителям Клюева, а сам он никогда не жил там.

«На время обыска дом находился в собственности Петра Клюева, который работал всю жизнь на шахте. Там проживали супруги Клюевы с 2004 года. Вазы, сервизы, бокалы, иконы, картины, статуэтки принадлежали Петру Клюеву и его жене Людмиле. Последняя, после смерти Петра, получила в собственность все указанное имущество», — заявила она.