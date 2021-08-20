«Беззаконне рішення». Головред «Страна.ua» Гужва прокоментував санкції РНБО проти нього

Головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва назвав запровадження проти нього і його видання санкцій «беззаконним рішенням».

Про це повідомляється в Telegram-каналі «Страны».

«Санкції РНБО проти нас — це беззаконне рішення. Підстава — певні «дані СБУ». Про які, як водиться, ніхто не скаже. Але це й оцінка нашої роботи. Нас бояться. Значить, ми все робимо правильно», — заявив він.

Гужва припустив, що наслідком цих санкцій стане блокування сайту видання. «Але ми продовжимо роботу. Скоро скажемо, як», — заявив головний редактор «Страны».

Справа Гужви

Прокуратура звинувачує головреда видання «Страна.ua» у вимаганні хабаря. У червні 2017 року Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід для Гужви у вигляді утримання під вартою і призначив заставу — 544 тисячі гривень. Заставу внесли, і в лютому 2018 року Гужва виїхав з країни. У жовтні 2018 року Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок.

Тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко пізніше заявив, що правоохоронці домагатимуться оголошення Гужви в міжнародний розшук. У червні 2019 року Шевченківський районний суд Києва зняв з розшуку Ігоря Гужву.