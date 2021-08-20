«Беспредельное решение». Главред «Страны» Гужва прокомментировал санкции СНБО против него

Главный редактор издания «Страна.ua» Игорь Гужва назвал введение против него и его издания санкций «беспредельным решением».

Об этом сообщается в Telegram-канале «Страны».

«Санкции СНБО против нас - это беспредельное решение. Основание -- некие «данные СБУ». О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы все делаем правильно», — заявил он.

Гужва предположил, что следствием этих санкций станет блокировка сайта издания. «Но мы продолжим работу. Скоро скажем как», — заявил главред «Страны».

Дело Гужвы

Прокуратура обвиняет главреда издания «Страна.uа» в вымогательстве взятки. В июне 2017 года Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения для Гужвы в виде содержания под стражей и назначил залог — 544 тысячи гривен. Залог внесли, и в феврале 2018 года Гужва выехал из Украины. В октябре 2018 года главред издания «Страна.ua» сообщил, что Австрия предоставила ему политическое убежище.

Тогдашний генеральный прокурор Юрий Луценко позже заявил, что правоохранители будут добиваться объявления Гужвы в международный розыск. В июне 2019 Шевченковский районный суд Киева снял с розыска Игоря Гужву.