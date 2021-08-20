Верховний суд зобов’язав Сбербанк припинити незаконне використання торгової марки в Україні

Верховний суд остаточно заборонив Публічному акціонерному товариству «Сбербанк Росії» й Акціонерному товариству «Сбербанк» використовувати назву торгової марки в Україні.
Відповідне рішення суд ухвалив 19 серпня, повідомили у пресслужбі Ощадбанку.
«Ощадбанк одержав остаточну перемогу в «інтелектуальному» судовому спорі про захист прав на торгову марку «Сбербанк». Справа перебувала на розгляді судів першої та апеляційної інстанцій понад п’ять років і налічує тридцять томів матеріалів», — йдеться в повідомленні.
Водночас в Ощадбанку запевнили, що судове рішення не вплине на права та обов’язки клієнтів українського банку-опонента.
«Разом із тим це важливе рішення Верховного суду дає Ощадбанку можливість більш надійно захистити права та інтереси своїх клієнтів», — додали у фінустанові.
- Ощадбанк ініціював справу ще у 2016 році.
- 10 серпня 2020 року Північний апеляційний господарський суд відхилив позов Сбербанку Росії про скасування торгової марки «Сбербанк», права інтелектуальної власності на яку на території України належать Ощадбанку. Представники російської фінустанови подали позов через те, що нібито реєстрація Ощадбанком торгової марки «Сбербанк» на території України порушила їхні права.