Верховный суд обязал Сбербанк прекратить незаконное использование торговой марки в Украине

Верховный суд окончательно запретил Публичному акционерному обществу «Сбербанк России» и Акционерному обществу «Сбербанк» использовать название торговой марки в Украине.

Соответствующее решение суд принял 19 августа, сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

«Ощадбанк получил окончательную победу в «интеллектуальном» споре о защите прав на торговую марку «Сбербанк». Дело находилось на рассмотрении судов первой и апелляционной инстанций более пяти лет и насчитывает тридцать томов материалов», — говорится в сообщении.

В то же время в Ощадбанке заверили, что судебное решение не повлияет на права и обязанности клиентов украинского банка-оппонента.

«Вместе с тем это важное решение Верховного суда дает Ощадбанку возможность более надежно защитить права и интересы своих клиентов», — добавили в финучреждении.