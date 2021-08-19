У США через загрозу вибуху евакуювали частину Капітолія. Підривом погрожує чоловік на авто

В американському Вашингтоні біля бібліотеки Конгресу чоловік на позашляховику погрожує вибухом. Він зупинився біля проспекту Незалежності та Першої вулиці заявивши, що у нього в багажнику вибухівка.

Про це повідомляє Fox News.

Поліція евакуювала частину Капітолія. На місце прибули спецпризначенці, співробітники Федерального бюро розслідувань і Бюро алкоголю, тютюну, зброї та вибухових речовин (ATF). Периметр навколо автомобіля в районі одного кілометра оточений, а чоловіка на приціл взяли снайпери.

Зараз із чоловіком ведуть переговори співробітники ФБР. ЗМІ повідомляють, що в руках він, імовірно, тримає детонатор і стверджує, що бомба в багажнику. Слідчі намагаються визначити, чи є підозрілий пристрій в пікапі працездатною бомбою.

Місцевий телеканал АВС7 передає, що чоловіка звати Рей Росберрі. У своєму Facebook він вів пряму трансляцію і заявив, що готовий померти. Соцмережа трансляцію заблокувала.

Газета The Independent пише, що Росберрі вимагає розмови з президентом Джо Байденом і чекає його дзвінка. Деякі ЗМІ пишуть, що чоловік є прихильником експрезидента Дональда Трампа. У своєму відео він говорив, що «час Байдена закінчився» і «південь йде».