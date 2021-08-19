В США из-за угрозы взрыва эвакуировали часть Капитолия. Подрывом угрожает мужчина на авто

В американском Вашингтоне возле библиотеки Конгресса мужчина на внедорожнике угрожает взрывом. Он остановился возле проспекта Независимости и Первой улицы заявив, что у него в багажнике находится взрывчатка.

Об этом сообщает Fox News.

Полиция эвакуировала часть Капитолия. На место прибыл спецназ, сотрудники Федерального бюро расследований и Бюро алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ (ATF). Периметр вокруг автомобиля в районе 1 км оцеплен, а мужчину на прицел взяли снайперы.

Сейчас с мужчиной ведут переговоры сотрудники ФБР. СМИ сообщают, что в руках он вероятно держит детонатор и утверждает, что бомба в багажнике. Следователи пытаются определить, является ли подозрительное устройство в пикапе работоспособной бомбой.

Местный телеканал АВС7 передает, что мужчину зовут Рэй Росберри. В своем Facebook он вел прямую трансляцию и заявил, что готов умереть. Соцсеть трансляцию заблокировала.

Газета The Independent пишет, что Росберри требует разговора с президентом Джо Байденом и ждет его звонка. Некоторые СМИ пишут, что мужчина является сторонником экс-президента Дональда Трампа. В своем видео говорил, что «время Байдена окончено» и «юг идет».