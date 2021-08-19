Видурили 18 мільйонів гривень. На Харківщині ув’язнені в СІЗО організували схему викрадення грошей з банківських рахунків

У Харківській області викрили шахраїв, які привласнили 18 мільйонів гривень українців та іноземців за допомогою фішингу. Організував схему 20-річний чоловік, який перебував у СІЗО під вартою та залучив своїх співкамерників.

Про це повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Як з’ясували правоохоронці, зловмисники реєструвалися на торговому онлайн-майданчику та за допомогою фейкової сторінки доставки онлайн-магазину отримували від потерпілих реквізити їхніх банківських карток, а потім переказували гроші на підконтрольні організатору рахунки.