У США невідомі створили шахрайський «клон» сайту ПриватБанку

Найбільший український комерційний банк ПриватБанк, який нині перебуває в державній власності, застерігає від нового шахрайства, яке здійснюється від його імені і з незаконним використанням його логотипів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

«Служба безпеки попереджає українців про нову схему шахрайства, яка використовує зареєстрований невідомими особами у США сайт (https://p-invest.site) і незаконно використовує логотип і айдентику банку. За даними фахівців із кібербезпеки ПриватБанку, цей сайт є на 100% шахрайським і використовує посилання на неіснуючі інвестиційні проєкти і компанії без їхньої згоди», — пояснив прессекретар банку Олег Серга.

Зловмисники обіцяють високий дохід за схемою, що нагадує фінансову піраміду. Крім того, сайт має односторонній канал зв’язку: після заповнення форми оператор телефонує, аби «дотиснути» людину.

«Аби не стати жертвою шахраїв, пам’ятайте: ми ніколи не проводимо призові опитування, розіграші та реєстрації на сторонніх сайтах із виплатою грошових винагород», — наголошують у банку.