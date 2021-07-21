В США неизвестные создали мошеннический «клон» сайта ПриватБанка

Крупнейший украинский коммерческий банк ПриватБанк, который сейчас находится в государственной собственности, предостерегает от нового мошенничества, которое осуществляется от его имени и с незаконным использованием его логотипа.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Служба безопасности предупреждает украинцев о новой схеме мошенничества, которая использует зарегистрированный неизвестными лицами в США сайт (https://p-invest.site), а также логотип и айдентику банка. По данным специалистов по кибербезопасности ПриватБанка, этот сайт на 100% является мошенническим и использует ссылки на несуществующие инвестиционные проекты и компании без их согласия», — пояснил пресс-секретарь банка Олег Серга.

Злоумышленники обещают высокий доход по схеме, напоминающей финансовую пирамиду. Кроме того, сайт имеет односторонний канал связи: после заполнения формы оператор звонит, чтобы «дожать» человека.

«Чтобы не стать жертвой мошенников, помните: мы никогда не проводим призовые опросы, розыгрыши и регистрации на сторонних сайтах с выплатой денежных вознаграждений», — отмечают в банке.