Выманили 18 миллионов гривен. В Харьковской области заключенные в СИЗО организовали схему похищения денег с банковских счетов

В Харьковской области разоблачили мошенников, присвоивших 18 миллионов гривен украинцев и иностранцев при помощи фишинга. Организовал схему 20-летний мужчина, который находился в СИЗО под стражей и привлек своих сокамерников.

Об этом сообщили в Департаменте киберполиции Национальной полиции Украины.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники регистрировались на торговой онлайн-площадке и с помощью фейковой страницы доставки онлайн-магазина получали от потерпевших реквизиты их банковских карточек, а затем переводили деньги на подконтрольные организатору счета.