Печерський суд Києва поновив розслідування справи про «здачу Криму», яку ініціювали адвокати Януковича

Печерський районний суд Києва 16 серпня 2021 року скасував постанову Офісу генерального прокурора про закриття кримінального провадження за фактом «умисної здачі Криму, насильницького захоплення влади, державної зради й організації масових вбивств на Майдані у 2014 році», яке ініціювали адвокати Віктора Януковича.

Про це йдеться в документах захисників, які є у розпорядженні «Бабеля».

Адвокати заявляли, що провадження закрили «незаконно, передчасно і без проведення всіх слідчих дій». Також захисники президента-втікача заявляють, що провадження закрили після спливу строку досудового розслідування, тому це рішення треба скасувати. Суддя Печерського суду задовільнив скаргу адвоката та скасував постанову прокурора про закриття провадження.