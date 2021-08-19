Зеленський розповів деталі програми оновлення військово-морського флоту до 2035 року

В Україні до 2035 року планують реалізувати велику програму з розбудови військово-морського флоту.

Такі сподівання висловив президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю українським журналістам з Криму, передає ОП.

«Щодо нашого військово-морського флоту — зараз у нас є три етапи. До 2035 року — будівництво великого флоту. Перший етап ми будемо бачити в реальності — він точно буде до 2024 року. Другий етап закладається до 2030 року, третій — до 2035 року», – розповів Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що в Україні створюється інфраструктура для будівництва військово-морського флоту: малих підводних човнів, корветів і військових катерів. Крім того, планують розпочати розбудову військово-морських баз, перша буде у Бердянську.

«У мене буде зустріч з президентом США, і розбудова ВМС є частиною нашої зустрічі і частиною саміту «Кримської платформи», — повідомив Зеленський.

Глава держави зазначив, що питання розблокування Чорноморського й Азовського узбереж є частиною деокупації Криму.