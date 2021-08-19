Зеленский рассказал детали программы обновления военно-морского флота к 2035 году

В Украине к 2035 году планируют реализовать большую программу по развитию военно-морского флота.

Такие надежды высказал президент Украины Владимир Зеленский во время интервью украинским журналистам из Крыма, передает ОП.

«Что касается нашего военно-морского флота — сейчас у нас есть три этапа. К 2035 году — строительство большого флота. Первый этап мы увидим в реальности — он точно будет до 2024 года. Второй этап закладывается до 2030 года, третий — до 2035 года», — рассказал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что в Украине создается инфраструктура для строительства военно-морского флота: малых подводных лодок, корветов и военных катеров. Кроме того, планируется начать развитие военно-морских баз — первая будет в Бердянске.

«У меня будет встреча с президентом США, и развитие ВМС является частью нашей встречи и частью саммита «Крымской платформы», — сообщил Зеленский.

Глава государства отметил, что вопрос разблокирования Черноморского и Азовского побережий является частью деоккупации Крыма.