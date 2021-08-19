Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 30 на 31 августа.

Об этом во время брифинга в четверг, 19 августа, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«В связи с расширением элементов программы визита, встреча глав государств Украины и США состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности потому, что формат встречи президентов расширен. Это будет не только встреча делегаций, но и встреча в формате «один на один». Это одна из договоренностей, которых мы достигли во время моего визита в США. Все в силе», — заявил Кулеба.