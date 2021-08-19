Встречу Зеленского и Байдена перенесли на 31 августа

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 30 на 31 августа.
Об этом во время брифинга в четверг, 19 августа, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
«В связи с расширением элементов программы визита, встреча глав государств Украины и США состоится 31 августа. Мы договорились с США о переносе этой даты на один день, в частности потому, что формат встречи президентов расширен. Это будет не только встреча делегаций, но и встреча в формате «один на один». Это одна из договоренностей, которых мы достигли во время моего визита в США. Все в силе», — заявил Кулеба.
Отметим, что в это время Конгресс США будет на каникулах (с 7 августа по 20 сентября), что затрудняет планирование встреч с конгрессменами и сенаторами.
В Офисе президента уже называли темы для обсуждения с Байденом. Среди них — вопрос «Северного потока — 2».
Это будет первая встреча Зеленского и Байдена. Их первый телефонный разговор состоялся 2 апреля 2021 года. Тогда американский лидер в который раз поддержал территориальную целостность и суверенитет Украины на фоне российской агрессии в Крыму и на Донбассе.
- 16 июня в Женеве состоялась встреча Байдена и Путина, на которой они обсудили Украину, кибератаки, российско-американские отношения, Арктику и другие вопросы.
- Байден на итоговой пресс-конференции рассказал, что заявил лидеру России о полной поддержке Украины и готовности реагировать на атаки против союзников. Путин по итогам встречи был более многословным. Он сказал, что тему Украины они с Байденом затрагивали, но «не очень подробно».