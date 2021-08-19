МВФ призупинив допомогу Афганістану через незрозумілий статус талібів

Міжнародний валютний фонд призупинив фінансову допомогу Афганістану через незрозумілий статус бойовиків «Талібану», які 15 серпня захопили владу.
Про це йдеться у заяві директора департаменту комунікацій фонду Джеррі Райса в Twitter.
«Як і завжди, МВФ керується думкою міжнародного співтовариства. Наразі у суспільстві відсутня ясність щодо визнання уряду в Афганістані, внаслідок чого країна не може мати доступу до спеціальних прав запозичення або інших ресурсів МВФ», — заявив Райс.
18 серпня газета The Neww York Times писала з посиланням на власні джерела, що МВФ заблокує виділення $400 мільйонів Афганістану після тиску з боку адміністрації президента США Джо Байдена. Вона вимагала, щоб резерви фонду не дійшли до талібів (МВФ фінансується за рахунок внесків його 190 країн-членів, і Сполучені Штати є найбільшим акціонером).
Крім цього, США заморозили резерви Центрального банку Афганістану на рахунках у Штатах, позбавивши «Талібан» можливості розпоряджатися мільярдами доларів та золотом. Валові резерви Центрального банку Афганістану наприкінці квітня становили 9,4 мільярда доларів.
- 15 серпня бойовики руху «Талібан» увійшли в Кабул і заявили, що взяли владу в Афганістані. Бойовики контролюють понад 90% території країни. Частина уряду і на той час ще президент Ашраф Гані втекли з країни. «Талібан» очікує повної передачі влади та готується оголосити про створення Ісламського Емірату Афганістан — так називалася країна 20 років тому під правлінням «Талібану», поваленого військами США у 2001 році.
- 17 серпня таліби дали першу публічну пресконференцію. За словами одного з представників радикальної організації «Талібан», лідери талібів покажуть себе світу, на відміну від останніх 20 років, коли вони залишалися інкогніто. Однак вони вже вбили щонайменше двох жінок.