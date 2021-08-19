МВФ приостановил помощь Афганистану из-за непонятного статуса талибов

«Как и всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. Сейчас в обществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане, в результате чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования или другим ресурсам МВФ», — заявил Райс.

Об этом говорится в заявлении директора департамента коммуникаций фонда Джерри Райса в Twitter.

18 августа газета The Neww York Times писала со ссылкой на собственные источники, что МВФ заблокирует выделение $400 миллионов Афганистану после давления со стороны администрации президента США Джо Байдена. Она требовала, чтобы резервы фонда не дошли до талибов (МВФ финансируется за счет взносов его 190 стран-членов, и Соединенные Штаты являются крупнейшим акционером).

Кроме этого, США заморозили резервы Центрального банка Афганистана на счетах в Штатах, лишив «Талибан» возможности распоряжаться миллиардами долларов и золотом. Валовые резервы Центрального банка Афганистана в конце апреля составили 9,4 миллиарда долларов.