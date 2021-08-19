МВФ приостановил помощь Афганистану из-за непонятного статуса талибов

Международный валютный фонд приостановил финансовую помощь Афганистану из-за непонятного статуса боевиков «Талибана», которые 15 августа захватили власть.
Об этом говорится в заявлении директора департамента коммуникаций фонда Джерри Райса в Twitter.
«Как и всегда, МВФ руководствуется мнением международного сообщества. Сейчас в обществе отсутствует ясность относительно признания правительства в Афганистане, в результате чего страна не может иметь доступа к специальным правам заимствования или другим ресурсам МВФ», — заявил Райс.
18 августа газета The Neww York Times писала со ссылкой на собственные источники, что МВФ заблокирует выделение $400 миллионов Афганистану после давления со стороны администрации президента США Джо Байдена. Она требовала, чтобы резервы фонда не дошли до талибов (МВФ финансируется за счет взносов его 190 стран-членов, и Соединенные Штаты являются крупнейшим акционером).
Кроме этого, США заморозили резервы Центрального банка Афганистана на счетах в Штатах, лишив «Талибан» возможности распоряжаться миллиардами долларов и золотом. Валовые резервы Центрального банка Афганистана в конце апреля составили 9,4 миллиарда долларов.
- 15 августа боевики движения «Талибан» вошли в Кабул и заявили, что взяли власть в Афганистане. Боевики контролируют более 90% территории страны. Часть правительства и тогда еще президент Ашраф Гани бежали из страны. «Талибан» ожидает полной передачи власти и готовится объявить о создании Исламского Эмирата Афганистан — так называлась страна 20 лет назад под правлением «Талибана», свергнутого войсками США в 2001 году.
- 17 августа талибы дали первую публичную пресс-конференцию. По словам одного из представителей радикальной организации «Талибан», лидеры талибов покажут себя миру, в отличие от последних 20 лет, когда они оставались инкогнито. Однако они уже убили как минимум двоих женщин.