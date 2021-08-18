Справа Шеремета: лікарка Кузьменко заявила, що за нею стежать

Лікарка Юлія Кузьменко, яка є підозрюваною в організації вбивства журналіста Павла Шеремета, заявила, що за нею стежать.

Про це Кузьменко написала у Facebook.

Вона не пояснила, що саме має на увазі, але зазначила, що намагається уважно слідкувати, зокрема, за автомобілями, які їздять поряд. Також Кузьменко наголосила, що не має думок про самогубство та проблем зі здоров’ям, її машина нещодавно пройшла техогляд, а сама вона їздить обережно.