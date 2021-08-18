Спалах коронавірусу в таборі «Молода гвардія»: кількість хворих зросла до 60, але в МОЗ запевняють, що все під контролем

Кількість хворих на коронавірус в одеському дитячому таборі «Молода гвардія» зросла до 60 осіб — вірус підтвердили у 50 дітей і 10 вожатих.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

За останню добу кількість хворих зросла на 5 осіб. Перебіг хвороби у них середньої тяжкості — з температурою, нежиттю, головним болем і болем у горлі. Діти перебувають на ізоляції в таборі.

Вісьмох дітей госпіталізували в дитячу лікарню Одеси № 3.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що МОЗ контролює ситуацію. У таборі цілодобово перебуває епідеміолог.

«Ми контролюємо ситуацію в дитячому центрі «Молода гвардія» і робимо все належне для таких випадків. Передусім — спостерігаємо за лікуванням і станом інфікованих, ідентифікували і здійснюємо моніторинг контактних осіб. Наступне наше завдання — вивезти здорових дітей з центру і безпечно доправити їх додому», — сказав він, не згадавши, що частина дітей інфіковані штамом «Дельта».