Вспышка коронавируса в лагере «Молодая гвардия»: количество больных возросло до 60, но в Минздраве уверяют, что все под контролем

Количество больных коронавирусом в одесском детском лагере «Молодая гвардия» возросло до 60 человек — вирус подтвердили у 50 детей и 10 вожатых.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За последние сутки количество больных выросло на 5 человек. Течение болезни у них средней тяжести — с температурой, насморком, головной болью и болью в горле. Дети находятся на изоляции в лагере.
Восьмерых детей госпитализировали в детскую больницу Одессу № 3.
Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что Минздрав контролирует ситуацию. В лагере круглосуточно находится эпидемиолог.
«Мы контролируем ситуацию в детском центре «Молодая гвардия» и делаем все необходимое для таких случаев. Прежде всего — наблюдаем за лечением и состоянием инфицированных, идентифицировали и проводим мониторинг контактных лиц. Следующая наша задача — вывезти здоровых детей из центра и безопасно доставить их домой», — сказал он, не упомянув, что часть детей инфицированы штаммом «Дельта».
- О вспышке коронавируса в лагере стало известно 16 августа. Тогда сообщалось, что заболели 42 ребенка и два воспитателя. Уже 18 августа областной департамент здравоохранения подтвердил, что 33 ребенка инфицированы штаммом «Дельта». Полиция расследует нарушение санитарных правил и норм.