Змагання ветеранів і військовослужбовців Warrior Games скасували. У них вперше мали взяти участь українці

Міжнародні змагання військових Warrior Games — 2021 в Орландо (Флорида, США) скасували через COVID-19. У них вперше мали взяти участь українські бійці та ветерани.

Про це повідомляється на сторінці української команди Warrior Games.

«Таке рішення ухвалили, зважаючи на складну ситуацію із COVID-19 у штаті Флорида й пріоритет здоровʼя та безпеки військовослужбовців і всіх причетних до змагань», — йдеться в повідомленні.

Збірна завершить навчально-тренувальний збір, який триває в Олімпійському центрі «Конча-Заспа», за планом — 22 серпня. «Для нас збірна — це конкретні учасники бойових дій, ветерани, які реалізовують персональні спортивні плани. Хоча змагання скасували, спортивна реабілітація ветеранів має продовжуватись. Нам прикро, що цьогорічні змагання скасовано, але наша робота триває, ми продовжимо підтримувати поранених ветеранів і військовослужбовців протягом усього процесу їх відновлення через спорт», — сказала національний координатор Warrior Games в Україні Оксана Горбач.