Соревнования ветеранов и военнослужащих Warrior Games отменили. В них впервые должны были участвовать украинцы

Международные соревнования военных Warrior Games — 2021 в Орландо (Флорида, США) отменили из-за COVID-19. В них впервые должны были участвовать украинские бойцы и ветераны.

Об этом сообщается на странице украинской команды Warrior Games.

«Такое решение приняли, учитывая сложную ситуацию с COVID-19 в штате Флорида и приоритет здоровья и безопасности военнослужащих и всех причастных к соревнованиям», — говорится в сообщении.

Сборная завершит учебно-тренировочный сбор, который сейчас проходит в Олимпийском центре «Конча-Заспа», по плану — 22 августа. «Для нас сборная — это конкретные участники боевых действий, ветераны, которые реализуют персональные спортивные планы. Хотя соревнования отменили, спортивная реабилитация ветеранов должна продолжаться. Мы сожалеем, что нынешние соревнования отменили, но наша работа продолжается, мы продолжим поддерживать раненых ветеранов и военнослужащих в течение всего процесса их восстановления с помощью спорта», — сказала национальный координатор Warrior Games в Украине Оксана Горбач.