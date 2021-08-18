Китай продовжив програму марсохода Zhurong і показав його маршрут

Китайське національне космічне управління оголосило про продовження програми марсохода Zhurong («Журонг»), який за три місяці успішно завершив основну фазу своєї роботи на Марсі.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

Шестиколісний ровер за час роботи проїхав 889 метрів по рівнині Утопія та зробив безліч знімків Марсу. Він також отримав дані про погоду і структуру поверхневого шару Червоної планети. Управління показало карту з пройденим маршрутом Zhurong, де зеленими точками позначені місця зупинок.

Xinhua

Тепер ровер буде займатися дослідженнями і продовжить рух в напрямку південної частини рівнини Утопія. У середині вересня він стане на вимушену стоянку через верхне зʼєднання Марсу (коли Сонце перебуває між Марсом і Землею) і вже в кінці жовтня продовжить роботу.