Китай продлил программу марсохода Zhurong и показал его маршрут

Китайское национальное космическое управление объявило о продлении программы марсохода Zhurong («Журонг»), который за три месяца успешно завершил основную фазу своей работы на Марсе.

Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Шестиколесный ровер за время работы проехал 889 метров по равнине Утопия и сделал множество снимков Марса. Он также получил данные о погоде и структуре поверхностного слоя Красной планеты. Управление показало карту с пройденным маршрутом Zhurong, отметив зелеными точками места остановок.

Xinhua

Теперь ровер будет заниматься исследованиями и продолжит движение в направлении южной части равнины Утопия. В середине сентября он станет на вынужденную стоянку из-за верхнего соединения Марса (когда Солнце находится между Марсом и Землей), а уже в конце октября продолжит работу.