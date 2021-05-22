Китайский марсоход начал изучать Красную планету

Китайский марсоход с дистанционным управлением, который приземлился на Марсе неделю назад, вышел из своей посадочной капсулы на поверхность планеты. Это делает Китай второй страной после США, которая управляет там вездеходом.

Об этом сообщает BBC.

Китайский марсоход Zhurong («Журонг») должен изучить почву и атмосферу на поверхности планеты. Он также будет искать признаки жизни, включая любые подземные воды или лед.

Марсоход разработали для работы в течение 92 земных дней, он будет делиться своими данными через орбитальный аппарат. Ученые надеются получить топографические данные, информацию о рельефе, окружающей среде, а также данные радара, который обнаруживает марсианские недра.