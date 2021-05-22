Китайський марсохід почав вивчати Червону планету

Китайський марсохід з дистанційним управлінням, який приземлився на Марсі тиждень тому, вийшов зі своєї посадкової капсули на поверхню планети. Це робить Китай другою країною після США, яка управляє там всюдиходом.

Про це повідомляє BBC.

Китайський марсохід Zhurong («Журонг») повинен вивчити ґрунт і атмосферу на поверхні планети. Він також буде шукати ознаки життя, включно з будь-якими підземними водами або льодом.

Марсохід розробили для роботи протягом 92 земних днів, він буде ділитися своїми даними через орбітальний апарат. Науковці сподіваються отримати топографічні дані, інформацію про рельєф, навколишнє середовище, а також дані радара, що виявляє марсіанські надра.