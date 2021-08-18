Платформа Poly Network запропонувала роботу одному з хакерів, які вкрали у неї $600 млн

Платформа децентралізованих фінансових сервісів Poly Network запропонувала роботу хакеру, який вкрав у неї біткойнів на $600 млн.

Про це пише Bloomberg.

Poly Network запропонувала хакеру стати головним радником з безпеки, а також попросила далі допомагати робити внесок у розвиток безпеки блокчейну. Крім цього, повідомляється, що компанія пропонувала хакеру $500 тисяч на знак вдячності за знайдені вразливості, проте він начебто відмовився.

У компанії також заявили, що у компанії, хакери вже повернули всю криптовалюту, проте $235 млн знаходяться на спеціальному рахунку, доступ до якого є і в хакера, і у платформи, але, щоб вивести гроші, потрібні ключі від обох сторін. Хакер заявив, що віддасть ключ коли всі «будуть готові».