Платформа Poly Network предложила работу одному из хакеров, укравших у нее криптовалюты на $600 миллионов

Платформа децентрализованных финансовых сервисов Poly Network предложила работу хакеру, который украл у нее биткоинов на $600 миллионов.

Об этом пишет Bloomberg.

Poly Network предложила хакеру стать главным советником по безопасности и попросила в дальнейшем помогать в развитии безопасности блокчейна. Также сообщается, что компания предлагала хакеру $500 тысяч как благодарность за найденные уязвимости, однако он якобы отказался.

В компании также заявили, что хакеры уже вернули всю криптовалюту, однако $235 миллионов находятся на специальном счете, доступ к которому есть и у хакера, и у платформы. Чтобы вывести деньги, нужны ключи от обеих сторон. Хакер заявил, что отдаст ключ, когда «все будут готовы».