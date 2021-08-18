Це незаконно і неприйнятно. ЄС засудив вирок російського суду чотирьом кримським татарам

Європейський Союз засудив увʼязнення чотирьох кримських татар Південним окружним військовим судом. У ЄС назвали такі дії незаконними та неприйнятними.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

«ЄС вважає винесення вироку чотирьом кримським татарам військовим судом Росії незаконним і неприйнятним. Ми закликаємо Росію забезпечити повне дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини та інших зобовʼязань відповідно до міжнародного права в незаконно анексованому Криму», — написав він.

Нагадаємо, 16 серпня в Росії в місті Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд засудив чотирьох кримських татар, обвинувачуваних у справі Алуштинської групи «Хізб ут-Тахрір». Вони отримали терміни від 12 до 18 років.