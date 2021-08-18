Це незаконно і неприйнятно. ЄС засудив вирок російського суду чотирьом кримським татарам

Європейський Союз засудив увʼязнення чотирьох кримських татар Південним окружним військовим судом. У ЄС назвали такі дії незаконними та неприйнятними.
Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.
«ЄС вважає винесення вироку чотирьом кримським татарам військовим судом Росії незаконним і неприйнятним. Ми закликаємо Росію забезпечити повне дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини та інших зобовʼязань відповідно до міжнародного права в незаконно анексованому Криму», — написав він.
Нагадаємо, 16 серпня в Росії в місті Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд засудив чотирьох кримських татар, обвинувачуваних у справі Алуштинської групи «Хізб ут-Тахрір». Вони отримали терміни від 12 до 18 років.
- В анексованому Криму російська влада хоче відкрити «центр реабілітації», щоб «духовно перевиховати» кримських татар і мусульман, нібито причетних до релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова». Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». Відтак Росія анексувала українську територію.