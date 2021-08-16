Суд у Ростові відправив до колонії чотирьох кримських татар. Вони отримали терміни від 12 до 18 років

У Росії в місті Ростові-на-Дону Південний окружний військовий суд засудив чотирьох кримських татар, обвинувачуваних у справі Алуштинської групи «Хізб ут-Тахрір». Вони отримали терміни від 12 до 18 років.

Про це повідомляє видання «Ґрати» в понеділок, 16 серпня.

Викладача арабської мови і підприємця Ельдара Кантімірова суд засудив до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, колишнього голову релігійної громади «Алушта» Ленура Халілова — до 18 років. Охоронець мечеті цієї ж громади Руслан Месутов проведе у колонії 18 років. Імама мечеті села Малоріченське Руслана Нагаєва засудили до 13 років.

Крім того, суд призначив кожному по року обмеження волі після відбування основного покарання.