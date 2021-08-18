Это незаконно и неприемлемо. ЕС осудил приговор российского суда четырем крымским татарам

Европейский Союз осудил приговор Южного окружного военного суда о тюремном заключении четырех крымских татар. В ЕС назвали такие действия незаконными и неприемлемыми.
Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
«ЕС считает вынесение приговора четырем крымским татарам военным судом России незаконным и неприемлемым. Мы призываем Россию обеспечить соблюдение международных стандартов в области прав человека и других обязательств в соответствии с международным правом в незаконно аннексированном Крыму», — написал он.
Напомним, 16 августа в России в городе Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд вынес приговор четырем крымским татарам, которых обвиняли по делу Алуштинской группы «Хизб ут-Тахрир». Они получили сроки от 12 до 18 лет.
- В аннексированном Крыму российские власти хотят открыть «центр реабилитации», чтобы «духовно перевоспитать» крымских татар и мусульман, якобы причастных к религиозной организации «Хизб ут-Тахрир».
- 16 марта 2014 года на территории украинского Крыма состоялся непризнанный международным сообществом «референдум о статусе полуострова». Президент России Владимир Путин 18 марта 2014 года единолично объявил о «включении Крыма в состав РФ». Таким образом Россия аннексировала украинскую территорию.