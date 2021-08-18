Добовий приріст хворих на COVID-19 сягає 1,5 тис. МОЗ закликає людей вакцинуватися

В Україні за добу медики вакцинували 118 594 людини, з них першу дозу отримали 58 441, а повністю імунізовані — 60 153

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Протягом доби працювали 839 мобільних бригад, 2 797 пунктів щеплення та 317 центрів вакцинації.

Загалом від початку вакцинальної кампанії вакциновано 4 851 541 людину. Одну дозу отримали 4 581 539 осіб, повністю щеплені — 2 851 458. Загалом проведено понад 7,7 мільйона щеплень.

«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.

За добу в Україні виявили 1 447 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 104 дитини та 38 медпрацівників.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 336 — померли.