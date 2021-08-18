Добовий приріст хворих на COVID-19 сягає 1,5 тис. МОЗ закликає людей вакцинуватися

В Україні за добу медики вакцинували 118 594 людини, з них першу дозу отримали 58 441, а повністю імунізовані — 60 153
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Протягом доби працювали 839 мобільних бригад, 2 797 пунктів щеплення та 317 центрів вакцинації.
Загалом від початку вакцинальної кампанії вакциновано 4 851 541 людину. Одну дозу отримали 4 581 539 осіб, повністю щеплені — 2 851 458. Загалом проведено понад 7,7 мільйона щеплень.
«Вакцинація — це єдиний ефективний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», — наголошують в МОЗ.
За добу в Україні виявили 1 447 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 104 дитини та 38 медпрацівників.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (181), Донецькій (155), Одеській (130), Дніпропетровській (93) та Харківській (89) областях.
За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 2,2 мільйона людей, 53 336 — померли.
Вакцинація у країні стартувала 24 лютого. Так в Україні зареєстровані вакцини проти коронавірусу Oxford-AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio і AstraZeneca), Pfizer-BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) та Moderna.
- Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Цей варіант коронавірусу має агресивніший та швидший перебіг, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.
- За даними департаменту громадського здоровʼя Англії, штам «Дельта» в 1,6 раза заразніший, ніж «Альфа», у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації та в 1,45 раза частіше — до реанімації.